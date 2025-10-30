قانون العمل الجديد.. ما مدة إجازة الوضع للرجال؟

استحدث قانون العمل الجديد، إجازة وضع أو أبوة يحصل عليها الرجل وذلك ضمن التعديلات الجديدة على صعيد حقوق العاملين في القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بإجازات المرأة والرجل عند الوضع.

ووفقًا لنص قانون العمل الجديد، فقد أقر بحصول الرحل على إجازة أبوة لمدة يوم واحد مدفوع الأجر عند ولادة زوجته، على أن تُصرف بحد أقصى ثلاث مرات خلال فترة خدمته.

وحول إجازة الوضع للمرأة في قانون العمل الجديد، أصبحت 4 أشهر كاملة مدفوعة الأجر، تشمل الفترة التي تسبق وتلي الولادة، على ألا تقل مدة ما بعد الوضع عن 45 يومًا، كما حدد القانون أن هذه الإجازة تُمنح ثلاث مرات فقط طوال مدة الخدمة لدى صاحب العمل.

ونص قانون العمل الجديد على حقها في الحصول على ساعة رضاعة مرتين يوميًا لمدة عام من تاريخ الولادة، تُحسب ضمن ساعات العمل الرسمية دون خصم من الأجر، كما حظرت المواد الجديدة، فصل العاملة أثناء الحمل أو أثناء إجازة الوضع، إلا في حالات محددة يقرها القانون.