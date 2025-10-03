هل الزواج في مصر أصبح بيزنس؟.. نقيب المأذونين يرد

أكد إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن المأذون الشرعي المعتمد هو من يحصل على قرار تعيين رسمي من وزارة العدل لإتمام عقود الزواج وتسجيل شهادات الطلاق، مشددًا على أهمية التحقق من هوية المأذون لضمان صحة الوثائق.

وقال عامر خلال حواره ببرنامج "سؤال مباشر" على قناة "العربية"، أن المأذون المعتمد يُصبح عضوًا في نقابة المأذونين فور صدور قرار تعيينه، مضيفًا أن المنتحلين لصفة المأذون يستغلون جهل المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأوضح نقيب المأذونين، أن بعض الأفراد يقعون في فخ المأذونين المزيفين بسبب عدم معرفتهم بالمأذون الرسمي في مناطقهم، أو نتيجة الإعلانات المضللة في الشوارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "هؤلاء لا يوثقون العقود رسميًا، مما يسبب مشكلات قانونية."

وردًا على سؤال هل الزواج في مصر أصبح بيزنس؟.. قال نقيب المأذونين الشرعيين بأن عمل المأذون ينقسم إلى جانب شرعي يتعلق بإتمام عقود الزواج وفقًا للشريعة الإسلامية، وجانب قانوني يهدف إلى ترجمة العقد إلى وثيقة رسمية تُسجل في الأحوال المدنية، مشددًا على أن نقابة المأذونين ملتزمة بمحاربة ظاهرة المنتحلين.

وأضاف أن الوعي العام بأهمية التعامل مع مأذونين معتمدين بدأ يتزايد، مؤكدًا أن النقابة تشجع المواطنين على التحقق من هوية المأذون قبل إتمام أي عقد.

وأشار عامر، إلى أن العديد من المواطنين اضطروا للجوء إلى المحاكم لإثبات عقود زواج أُبرمت على يد منتحلي الصفة، مؤكدًا أن هذا الأمر أصبح يشكل خطرًا ملحوظًا على استقرار الأسر.

وأضاف أن مصر تضم 4618 مأذونًا شرعيًا و975 موثقًا للمسيحيين، مشيرًا إلى أن جهة التوثيق موحدة تحت إشراف وزارة العدل، مما يضمن الشفافية والمصداقية في الإجراءات.

وتابع إسلام عامر، أن نقابة المأذونين تقدم الرعاية الصحية لأعضائها وتعمل على تدريبهم على القوانين واللوائح، قائلًا: "نحرص على تأهيل المأذونين لضمان أداء عملهم بكفاءة ومهنية.

