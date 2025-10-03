لمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة خلال ساعات

أصدرت محافظة الجيزة، اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، بيانًا رسميًا أوضحت فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بقطع المياه عن عدة مناطق لأعمال ربط وتحويل خطوط المياه، وذلك لضمان استمرارية الخدمة وتحسين البنية التحتية.

قطع المياه بمنطقة الهرم وفيصل

أوضحت المحافظة أن القطع سيطال المنطقة الواقعة بين شارعي الهرم وفيصل، بدءًا من شارع المساحة وحتى المريوطية، لمدة ست ساعات، اعتبارًا من الساعة 12:00 صباح الجمعة وحتى الساعة 6:00 صباح السبت 4 أكتوبر 2025.

وأشارت إلى أن سبب الانقطاع يعود إلى أعمال ربط خط مياه جديد بقطر 300 مم على خطين قائمين بأقطار 300 مم و200 مم في الاتجاهين، والمتعارضين مع الأعمال الجارية بمحطة مترو الطالبية ضمن الخط الرابع للمترو.

وأكدت المحافظة أن الشركة ستوفر سيارات محملة بمياه صالحة للشرب لتغطية احتياجات المواطنين في المناطق المتأثرة، مشيرة إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل عبر الخط الساخن 125 لطلب هذه الخدمة حتى انتهاء الأعمال واستعادة ضخ المياه بشكل طبيعي.

قطع المياه في بشتيل – لعبة

في سياق متصل، أعلنت المحافظة أن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي سيقوم بتحويل خط مياه قطر 300 مم المتعارض مع تنفيذ غرفة الدفع النفقي رقم 3 ضمن مشروع الصرف الصحي بشارع المتربة بقرية بشتيل بمركز أوسيم.

وأوضحت المحافظة أن هذا الإجراء يستلزم قطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات، اعتبارًا من الساعة 12:00 مساء يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 وحتى الساعة 6:00 صباح السبت 4 أكتوبر 2025، وذلك للانتهاء من أعمال التحويل المطلوبة وتنفيذ غرفة الدفع النفقي.

كما أكدت الجيزة أن سيارات مياه صالحة للشرب ستكون متواجدة في المناطق المتأثرة، ويمكن للمواطنين التواصل مع الخط الساخن 125 لطلبها لحين الانتهاء من الأعمال واستعادة خدمة المياه.

