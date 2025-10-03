بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيد البدوي بطنطا

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدّم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا، بمناسبة العيد القومي لمحافظة الغربية.

ويتلو قرآن الجمعة، الشيخ محمد بسيوني مقرئ مسجد السيد البدوي، ويلقي الخطبة الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية حول "شرف الدفاع عن الأوطان".

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة اليوم هو "شرف الدفاع عن الأوطان"، وهو موضوع الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية التابع للوزارة، عدا الجامع الأزهر لأنه يتبع المشيخة.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

