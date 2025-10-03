كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

تعقد وزارة الأوقاف، ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"، برنامج "لقاء الجمعة للأطفال" بـ (27) مسجدًا من المساجد الكبرى بالمديريات، وذلك اليوم الجمعة، ويأتي لقاء الجمعة بتاريخ 3 من أكتوبر 2025 تحت عنوان: "انتصارات أكتوبر ونشر ثقافة العمل والأمل".

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء وعي الطفل بناءً صحيحًا، وغرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية في نفوس النشء، بما يسهم في إعداد جيل مدرك لتاريخه، معتز بهويته، متطلع لمستقبل يقوم على العمل والأمل، في ضوء القيم النبيلة التي تسعى الوزارة لترسيخها.