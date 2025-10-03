إعلان

الأوقاف تعقد اليوم 27 ندوة علمية بالمساجد الكبرى تحت عنوان انتصارات أكتوبر

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

07:30 ص 03/10/2025

وزارة الأوقاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

تعقد وزارة الأوقاف، ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"، برنامج "لقاء الجمعة للأطفال" بـ (27) مسجدًا من المساجد الكبرى بالمديريات، وذلك اليوم الجمعة، ويأتي لقاء الجمعة بتاريخ 3 من أكتوبر 2025 تحت عنوان: "انتصارات أكتوبر ونشر ثقافة العمل والأمل".

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء وعي الطفل بناءً صحيحًا، وغرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية في نفوس النشء، بما يسهم في إعداد جيل مدرك لتاريخه، معتز بهويته، متطلع لمستقبل يقوم على العمل والأمل، في ضوء القيم النبيلة التي تسعى الوزارة لترسيخها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الأوقاف 27 ندوة علمية بالمساجد الكبرى الأوقاف تعقد اليوم 27 ندوة علمية نصر أكتوبر انتصارات أكتوبر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

صندوق النقد: التوقيت الدقيق للمراجعة الخامسة والسادسة لمصر لا تزال قيد النقاش
"حتى يتذكر الجميع".. القوات المسلحة تنشر فيديوهات نادرة عن حرب أكتوبر
السلع والذهب والشهادات والحكومة.. ماذا يعني خفض المركزي سعر الفائدة للمرة الرابعة في 2025؟ (ملف)