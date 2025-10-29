نقيب الفلاحين يكشف تأثير قرار خفض سعر البنجر على المزارعين

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، تأثير قرار الحكومة بتخفيض توريد سعر البنجر خلال الموسم الحالي على الرقعة الزراعية منه والتي وصلت لـ 750 ألف فدان خلال الموسم الماضي.

وقال أبو صدام في تصريحاته لمصراوي إنه من المؤكد أن قرار الحكومة بتخفيض سعر البنجر سيقلص من نسبة زراعة البنجر خلال الموسم الحالي موضحا أن الموسم الماضي شهدت الرقة الزراعية زيادة كبيرة في المساحات المزروعة منه بشكل كبير مما أدى لخسارة بعض المزارعين.

وتابع:"بعض الفلاحين زرعوا بنجر من غير ما تتعاقد مع الشركات والمصانع اللي المفروض تشتريه منهم، ودا أدى لزيادة كبيرة في الإنتاج"

وأوضح أبو صدام أن قرار الحكومة بتخفيض مساحة الأراضي المنزرعة من البنجر يساهم بشكل كبير في توسيع الرقعة الزراعية لمحصول القمح حيث أن المزارعين سيتجهون لزراعة القمح للمحافظة على مكتسباتهم المادية متوقعا تراجع نسبة الرقعة الزراعية من بمعدل 150 ألف فدان خلال الموسم الحالي.

وكانت الحكومة قد حددت سعر توريد بنجر السكر 2000 جنيه للطن خلال الموسم الحالي، وسعر توريد قصب السكر 2500 جنيه للطن.

