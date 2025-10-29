"الصحة": إطلاق المنصة الإلكترونية للسياحة الصحية 10 نوفمبر

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن إقرار وإطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للسياحة الصحية في مصر، والتي تهدف إلى تنظيم وتسهيل قدوم السائحين لأغراض العلاج والاستشفاء.

جاء هذا الإعلان عقب الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للسياحة الصحية، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، حيث أوضح حسام عبد الغفار أن المنصة، التي من المقرر إطلاقها باسم "فوركيور"، ستنطلق رسميًا خلال فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والتنمية والسكان في العاشر من نوفمبر 2025.

أكد عبد الغفار، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المنصة ستكون البوابة الرسمية والوحيدة للسائحين الصحيين، وستقوم بتغطية جميع مراحل رحلتهم في مصر، بدءًا من إتاحة التقدم إلكترونيًا للحصول على تأشيرة الزيارة،إضافة إلى ترتيب جميع التفاصيل اللوجستية، بما في ذلك اختيار المؤسسة الصحية المناسبة وتنظيم الجولات السياحية لمرافقي السائح.

وذكر أن هناك توفير متابعة رقمية متكاملة للمريض عبر تطبيق خاص على الهاتف المحمول يتيح التواصل المستمر وتقييم جودة الخدمة.

أوضح المتحدث الرسمي أن مفهوم السياحة الصحية في مصر واسع، ويشمل مختلف الخدمات العلاجية والاستشفائية، بدءًا من المستشفيات والمراكز العلاجية المتخصصة (مثل علاج الأسنان والجراحات التجميلية)، وصولًا إلى أماكن الاستشفاء الطبيعية كـ واحة سيوة.

وأشار إلى أن المنصة ستتضمن خريطة شاملة لمقدمي الخدمات الصحية والسياحية المعتمدين، مؤكدًا أن دور الدولة يقتصر على كونه منظمًا ومشرفًا على القطاع لضمان الجودة، مع دعم مقدمي الخدمات من القطاع الخاص والأهلي والحكومي.

اقرأ أيضًا:

شبورة مائية ونشاط رياح.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

بخطوات ميسرة.. إجراءات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة مجانًا

محافظ القاهرة: تزيين الطرق بأعلام الدول المشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير