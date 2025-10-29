حالة الطقس غدًا.. الأرصاد: شبورة وبرودة بهذا التوقيت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إنه يسود غدًا الخميس، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب البلاد، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا الخميس تشهد شبورة مائية من (4:9 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وأوضحت أن حالة الموج على البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الأمواج من (1: 2) متر، والبحر الأحمر معتدل، وارتفاع الأمواج 1: 2.25 متر.

اقرأ أيضاً:

شبورة مائية ونشاط رياح.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

بخطوات ميسرة.. إجراءات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة مجانًا

محافظ القاهرة: تزيين الطرق بأعلام الدول المشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير