

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم، تفاصيل الحركة السنوية للمحليات، والتي تضمنت تعيين ونقل عدد من رؤساء المدن والأحياء والمراكز في 11 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار ضخ دماء جديدة بالجهاز التنفيذي ودعم جهود تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.



في محافظة القاهرة، تضمنت الحركة تعيين: أمل فوزي مجاهد رئيس حي عين شمس، ومحمد السيد مزيد رئيس حي الزيتون، وهالة سيد عبدالنبي رئيس حي طره، وأحمد إبراهيم القزاز رئيس حي الوايلي، وكمال عبدالله عزت رئيس حي الشرابية، ومحمد علي عبدالجليل رئيس حي السيدة زينب، ومحمد عثمان الإمام رئيس حي المعادي، ومهران عبداللطيف مهران رئيس حي باب الشعرية، وأحمد سمير حنفي رئيس حي المعصرة، ومنال محمود أحمد رئيس حي التبين، وهاني سمير عبدالرزاق رئيس حي غرب القاهرة، ومحمود محمد صقر رئيس حي مصر القديمة، وعصام الدين أبوالمندور رئيس حي المرج، ومنال طه السطوحي رئيس حي الزاوية الحمراء، وطارق محمد العشماوي رئيس حي شرق مدينة نصر، وأحمد جودة رئيس حي السلام، وأمير أحمد أمين رئيس حي مصر الجديدة، وحازم مجدي راتب رئيس حي حلوان، وأحمد محمد مهدي رئيس حي الموسكي، ومحمد إبراهيم أبوالخير رئيس حي دار السلام، وأيمن صالح إبراهيم رئيس حي عابدين.



وفي محافظة الجيزة، شملت الحركة تعيين محمد عبدالراضي حمدان رئيس حي الوراق، ومحمود زين العابدين رزق رئيس مركز ومدينة العياط، ومجدي محمد عبدالمتعال رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، وحامد محمود سلامة رئيس حي الطالبية، ورمضان عبدالرحمن عبدالباري رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس، وعبدالخالق عوض فرج رئيس مركز ومدينة البدرشين، وأحمد محمد توفيق رئيس مركز ومدينة كرداسة.



وفي محافظة القليوبية، تم تعيين أحمد محمود أبوبكر رئيس مركز ومدينة الخانكة، ومحمد السيد ليلة رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، وسلوى أبوالعينين حسن رئيس حي غرب شبرا الخيمة، ومحمد أحمد البسيوني رئيس مدينة قها، ومحمود ضياء الدين عيسى رئيس مدينة شبرا الخيمة، ووائل جمعة السنوسي رئيس مركز ومدينة طوخ، ومحمد السيد أحمد غنيم رئيس مدينة الخصوص، وعبدالعظيم محمد عبدالعظيم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، وأحمد شوقي شادي رئيس مركز ومدينة كفر شكر، وتامر محمد عبدالعظيم رئيس حي شرق شبرا الخيمة.



وفي محافظة الإسكندرية، شملت الحركة تعيين نهي أحمد خليفة رئيس مركز ومدينة برج العرب، ووليد محمد منصور رئيس حي الجمرك، ونيفين النحاس حسن رئيس حي العامرية أول.



وفي محافظة البحيرة، تضمنت الحركة تعيين ياسر مهنا عوض رئيس مركز ومدينة رشيد، ووائل محمود حمزة فهمي رئيس مركز ومدينة المحمودية، ومحمد محمود بطيشة رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، وعمر أحمد لبيب رئيس مركز ومدينة دمنهور، ومراد عبدالقادر سعيد رئيس مركز ومدينة إيتاي البارود، وخالد أحمد رسلان رئيس مركز ومدينة الدلنجات.



وفي محافظة مطروح، تم تعيين محمد محمود صحصاح رئيس مركز ومدينة مطروح، ورضا السيد جاب الله رئيس مركز ومدينة الحمام، وأشرف مصطفى باشا رئيس مركز ومدينة سيوة، وعادل توفيق عبده برغش رئيس مركز ومدينة النجيلة، ورمضان مختار إبراهيم رئيس مركز ومدينة السلوم، وعاصم محمد عبدالفتاح الزغبي رئيس مركز ومدينة سيدي براني.



وفي محافظة المنوفية، تضمنت الحركة تعيين سامي عبدالحميد سرور رئيس مركز ومدينة بركة السبع، وهناء محمد عقيلة رئيس مركز ومدينة قويسنا، وطارق محمد أبوالحطب رئيس مركز ومدينة أشمون.



وفي محافظة الغربية تم تعيين منى إبراهيم صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، ووائل زغلول محمد رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، وخالد حامد العرفي رئيس مركز ومدينة طنطا، وحاتم عبدالله قابيل رئيس حي ثان المحلة الكبرى، وعادل إبراهيم داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، وأماني بيومي حسن رئيس مركز ومدينة قطور، وأحمد حسين خفاجي رئيس مركز ومدينة بسيون، وأحمد إسماعيل السيد رئيس حي أول المحلة الكبرى، وضياء الدين عبدالحميد رئيس مركز ومدينة زفتى.



وفي محافظة كفر الشيخ، تم تعيين وائل فرج السيد رئيس مركز ومدينة الرياض.



وفي محافظة دمياط، تضمنت الحركة تعيين وحيد صلاح بخيت رئيس مركز ومدينة كفر سعد، وصبري محمد عبده رئيس مدينة عزبة البرج، والسيد محمد الصيرفي رئيس مركز ومدينة فارسكور.



وفي محافظة الدقهلية، شملت الحركة تعيين نادر محمد بشير رئيس مركز ومدينة الجمالية، وإبراهيم صابر شبكة رئيس مركز ومدينة نبروه، وهاني السيد سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس، وأشرف محمد عبدالواحد رئيس مدينة المطرية، وإبراهيم محمد أغا رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل.



وأكدت وزارة التنمية المحلية أن الحركة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة الإدارة المحلية، ودعم الكفاءات الميدانية القادرة على الارتقاء بمستوى الخدمات في المحافظات.