استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بيتر موليما سفير هولندا بالقاهرة، لبحث موقف عدد من مجالات التعاون المشترك، وسُبل تعزيز هذا التعاون في مجال الموارد المائية.

وأشاد سويلم بالتعاون المتميز القائم بين البلدين في مجال المياه؛ حيث تم خلال فاعليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه" الاحتفال بمرور ٥٠ عامًا على بداية التعاون المصري- الهولندي في مجال المياه، وإنشاء المجلس الاستشاري المصري- الهولندي عام ١٩٧٥، وتم توقيع تجديد لمذكرة التفاهم بين مصر وهولندا والخاصة باللجنة المصرية الهولندية العليا للمياه خلال فاعليات الأسبوع، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات إدارة المياه وإدارة المناطق الساحلية ومواجهة آثار التغيرات المناخية.

وتم خلال اللقاء استعراض موقف الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومنظمة Invest International الهولندية لعمل "دراسة جدوى حول تحديد النقاط الساخنة على شاطئ البحر المتوسط والتي سيتم حمايتها باستخدام تقنيات التغذية بالرمال الصديقة للبيئة" في أقرب وقت، بحيث يتم البناء على مخرجات "دراسة مصادر الرمال" والتي تم عرض تقريرها النهائي خلال إحدى جلسات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه".

وتم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع "تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين بصعيد مصر" الجاري تنفيذه بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) بتمويل من حكومة هولندا، حيث تم تأكيد أهمية دفع معدلات العمل وتسريع الأعمال المقرر تنفيذها وفقًا للجداول الزمنية.

وتم استعراض الإنجازات التي تحققت في مجال التعاون الثنائي تحت مظلة "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" Water-JCAR، حيث أعرب سويلم عن رغبته في استمرار الشراكة العلمية بين مصر وهولندا، مع دراسة إطلاق مرحلة ثانية من البرنامج لضمان استدامة التعاون البحثي التطبيقي بين الجانبين والذي نتج عنه عدد من الدراسات المهمة المطلوب متابعتها والبناء عليها.