"الحكومة": افتتاح المرحلة الأولى من تطوير العتبة بتكلفة 50 مليون جنيه

كتبت -داليا الظنيني:

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير سوق العتبة صباح اليوم يمثل خطوة هامة ضمن جهود الدولة لإحياء المناطق التاريخية والحفاظ على القاهرة الخديوية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

أوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن المشروع يهدف إلى تنظيم حركة التجارة في قلب العاصمة ومعالجة حالة "العشوائية" التي سادت سوق العتبة لسنوات طويلة.

وذكر أن المرحلة الأولى، التي افتتحها رئيس مجلس الوزراء اليوم، شملت: تطوير ثلاثة شوارع رئيسية في منطقة العتبة بإجمالي أطوال بلغت 321 مترًا.

وتابع: بلغت تكلفة هذه المرحلة 50 مليون جنيه مصري، مبينا أنه تم التنفيذ عبر جهاز تعمير القاهرة الكبرى بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن عملية التطوير تتجاوز مجرد تنظيم أماكن الباعة، بل هي عملية شاملة لتحسين البيئة الحضرية والخدمية.

وأكمل: تهدف الأعمال إلى تسهيل حركة السيارات والمواطنين في المنطقة، مبينا أن التطوير يشمل تحسين واجهات المحلات ورفع كفاءة العمارات المحيطة لتعود للمنطقة هويتها وطابعها التاريخي المميز.

وفيما يخص الباعة الجائلين والمحلات، أكد الحمصاني أن المشروع يركز على توفيق أوضاع ما يقرب من 500 بائع، مؤكدا أنه تم تخصيص أماكن محددة ومنظمة لكل بائع بالتنسيق الكامل مع محافظة القاهرة، لضمان "عدم عودة المظاهر العشوائية مرة أخرى".

وأوضح أنه تم التنسيق مع الباعة لإخلاء الأماكن مؤقتًا لحين انتهاء أعمال التطوير، مع وعد بعودتهم الفورية إلى أماكنهم المخصصة والمنظمة بعد تجهيزها.

واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن هذه هي المرحلة الأولى فقط، وأن العمل سيستمر تباعًا لتطوير باقي شوارع ومناطق سوق العتبة، كجزء من خطة الدولة الشاملة لتحديث الأسواق والحفاظ على المناطق التراثية.

اقرأ أيضًا:

نشاط رياح وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر

إثيوبيا تبني سدًا جديدًا بعد النهضة.. وخبير يكشف تأثيره على مصر ً