روى الإعلامي باسم يوسف حكاية طريفة حول كيفية تجنيد إسرائيل للمؤثرين الأمريكيين، على السوشيال ميديا من الجيل الجديد.

وأكد باسم أنه كان سعيدا عندما نجح في كشف إسرائيل أمام الكثير منهم، وهو ما ترتب عليه إلغاء الكثير منهم لرحلاتهم التي أعدت لهم من قبل إسرائيل.

وقال باسم خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "ON": "جالي تليفون واحد من المديرين المشهورين فى عالم فنون القتال وقالي الدنيا مقلوبة على شباب أسمهم نيلك بويز علشان طلعوا مع نتنياهو".

وأضاف: "نصحني الكثيرون ألا أظهر معهم وكانوا قد فقدوا متابعيهم بعد ظهورهم مع نتنياهو، ولكني قبلت الظهور معهم بعدما وجدت ملايين الأجيال الجديدة تتابعهم فرأيت أن أستقطب جمهورهم من الذين لا يعلمون الحقيقة، وبالفعل كانت حلقة تاريخية قمت خلالها بالرد على كل ادعاءات نتنياهو، رغم أن مدير أعمالي، قال لي "يا عم أبعد عن الناس دي ومعتقدش أنك تطلع معاهم وتخاطر بصورتك".

وتابع: "فكرت فى كذا طرف فى المعادلة دي العيال دي عايزة تنقذ مستقبلها أنا إيه الاستفادة اللي أطلع معاهم حبة أنفلونسر وكان أسهل حاجة عندي أني أعمل عليهم نمرة بس جت الفرصة أني أتكلم فى حاجة أكبر منهم لأن جمهور العيال دي شباب أمريكان بيشوفوا السياسة من منظور تاني خالص وقولت هعمل أنترفيو وقعدتهم معايا وكشفت كذب نتنياهو".

وواصل: "كثير من المؤثرين يذهبوا إلى إسرائيل برحلات مدفوعة علشان تحسين صورة إسرائيل وطمس صورة الفلسطيني وتشويهه، ولما طلعت مع العيال دي قولتلهم أنهم تم استغلالهم على مدي العامين الماضيين، وتم تجنيدهم فى 2023، ولقيت صانعي محتوي من نفس السن بعتولي أن كان معروض عليهم يرحوا لإسرائيل ومش هيروحوا بعد الإنترفيو".

