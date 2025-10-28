إعلان

الأربعاء المقبل.. يوم علمي عن "السكتة الدماغية" بأكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب

كتب : أحمد جمعة عسكر

07:32 م 28/10/2025

السكتة الدماغية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد جمعة:
تنظم جمعية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للأوعية الدماغية والقسطرة المخية، بالتعاون مع أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب الطبي، فعالية اليوم العلمي للسكتة الدماغية، يوم الأربعاء المقبل، تزامنًا مع اليوم العالمي للسكتة الدماغية.

يهدف اليوم العلمي إلى استعراض أحدث التطورات في مجالات تشخيص وعلاج ووقاية السكتة الدماغية، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة هذا المرض الذي يُعد من أبرز أسباب الوفاة والإعاقة حول العالم.

كما يسعى الحدث إلى دعم جهود الفرق الطبية المتخصصة، وتبادل الخبرات بين الأطباء والباحثين في مجالات الأعصاب والقسطرة المخية، تأكيدًا على أهمية التدخل السريع والوعي المبكر كخط الدفاع الأول في مواجهة هذا الخطر الصامت.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السكتة الدماغية أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

توابيت ذهبية تغلف دعوات افتتاح المتحف المصري الكبير تثير تفاعلا - صور وفيديو
بعد موجة انخفاض حادة.. هل يواصل الذهب تراجعه في الأيام المقبلة؟
7 إجراءات يجب اتخاذها حال خصم رصيد "متكرر" من كارت عداد الكهرباء
"فيتش" تتوقع خفض المركزي الفائدة 1% بآخر اجتماعين بـ2025.. و10.25% في 2026