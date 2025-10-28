كتب- أحمد جمعة:

تنظم جمعية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للأوعية الدماغية والقسطرة المخية، بالتعاون مع أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب الطبي، فعالية اليوم العلمي للسكتة الدماغية، يوم الأربعاء المقبل، تزامنًا مع اليوم العالمي للسكتة الدماغية.

يهدف اليوم العلمي إلى استعراض أحدث التطورات في مجالات تشخيص وعلاج ووقاية السكتة الدماغية، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة هذا المرض الذي يُعد من أبرز أسباب الوفاة والإعاقة حول العالم.

كما يسعى الحدث إلى دعم جهود الفرق الطبية المتخصصة، وتبادل الخبرات بين الأطباء والباحثين في مجالات الأعصاب والقسطرة المخية، تأكيدًا على أهمية التدخل السريع والوعي المبكر كخط الدفاع الأول في مواجهة هذا الخطر الصامت.