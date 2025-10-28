إعلان

اعتماد حركة المحليات السنوية.. تغييرات تطال 162 قيادة على مستوى الجمهورية

محمد نصار

07:25 م 28/10/2025

الدكتورة منال عوض

كتب- محمد نصار:
اعتمدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية لعام 2025، والتي من المقرر الإعلان عنها غدًا.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لضخ دماء جديدة في مواقع العمل بالمحليات.

تفاصيل الحركة
- شملت الحركة (162) قيادة محلية على مستوى الجمهورية.

- نقل وتعيين 15 سكرتيرا عاما وسكرتيرا عاما مساعدا.

- شملت الحركة 134 رئيس مركز ومدينة وحي.

- استبعاد 15 قيادة محلية لم تحقق المستوى المطلوب في الأداء.

وتأتي الحركة في إطار حرص الوزارة على تطوير الأداء في الوحدات المحلية، ودعم الكفاءات القادرة على تحقيق رضا المواطنين، وتعزيز مبادئ الشفافية والانضباط في العمل التنفيذي.

منال عوض وزيرة التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية

