خطة القاهرة استعدادًا لسيول الشتاء.. تطهير أكثر من 23 ألف بالوعة أمطار



وجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، شركتي المياه والصرف الصحي وجميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء، برفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء والتعامل الفوري مع التغيرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة.



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع وعدد من قيادات المحافظة.



كما وجه المحافظ، بربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار الأحياء على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنبًا لحدوث أزمات، مع ربط غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفوري مع أي طارئ.



وأكد محافظ القاهرة، وجود تنسيق مستمر بين هيئة النظافة والصرف الصحي ورؤساء الأحياء للتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة، والتأكد من صلاحيتها، حيث تم تطهير 23615 بالوعة أمطار، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء التجارب الميدانية للتأكد من استعداد تلك البالوعات لاستقبال الأمطار حال حدوثها، والتنبيه على عمال النظافة بالحرص على نظافة بالوعات الأمطار وعدم إلقاء القمامة والأتربة بها، ومعاونة عمال النظافة لشركة الصرف الصحي في كسح تجمعات المياه التي لا تحتاج للشفاطات، كما تم مراجعة وتطهير صرف 32 نفقًا على مستوى العاصمة.



وأشار محافظ القاهرة، إلى وجود خطة للانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ للتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع بالتنسيق بين الأحياء وفروع شركة الصرف الصحي، وشركة مياه القاهرة، وهيئة النظافة، والحماية المدنية، وشرطة المرافق لتنفيذ خطة المحافظة التي تم وضعها لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، والتأكد من صيانة الشفاطات المتوافرة بالأحياء لتسهيل إزالة أي تجمعات مائية بما لاي ؤثر على انتظام الحركة المرورية أو غلق الشوارع، والتواصل الدائم مع غرفة العمليات المركزية بالديوان للاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى خاصة بأماكن تجمع المياه.



كما أكد محافظ القاهرة، ضرورة متابعة جاهزية محطات الصرف الصحي ورفع كفائتها وصيانتها الدورية، لاستيعاب الأمطار والسيول، والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لاستمرار اتخاذ إجراءات تطهير مخرات السيول والمتابعة الدورية لرفع أي مخلفات بها أولًا بأول بالتنسيق مع الأحياء المتواجدة بها تلك المخرات (المعصرة - طرة - كفر العلو - التبين)، والتأكد من إستعدادات تلك المخرات لاستقبال السيول المتوقعة حال حدوثها، والتنسيق مع مسؤولي الإنارة المركزية ومسؤولي الإنارة بالأحياء لمراجعة الأسلاك والكابلات المكشوفة وسرعة تغطيتها حرصًا على حياة وسلامة المواطنين والتنسيق مع شركات الكهرباء لعزل أكشاك الكهرباء والتأكد من إغلاقها بإحكام.



