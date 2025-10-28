انطلاق اجتماع "خطة النواب" لمناقشة دعم الاقتصاد بـ4 مليارات يورو

كتب- نشأت علي:

بدأ اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب فخري الفقي؛ لمناقشة اتفاقية دعم الاقتصاد المصري بقيمة 4 مليارات يورو المقدمة من الاتحاد الأوروبي، في إطار برامج دعم عجز الموازنة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

ويُذكر أن مصر قد وقَّعت مع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي (MFA) ودعم عجز الموازنة، بقيمة 4 مليارات يورو، خلال فاعليات القمة المصرية- الأوروبية التي عُقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، في بيان رسمي، أن المرحلة الثانية من الاتفاقية جاءت ثمرة تنسيق مكثف بين الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية على مدار العام الجاري؛ بهدف الاتفاق على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تضم 87 إجراءً إصلاحيًّا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وأوضحت المشاط أن هذه الإصلاحات تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة قدرته على الصمود، إلى جانب تحسين تنافسية الاقتصاد وبيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر وحماية النظام البيئي للبحر الأحمر.

