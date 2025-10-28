نشاط رياح وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد 2 نوفمبر 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر حار نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تتكون شبورة مائية من 9:4 صباحًا على الطرق المؤدية من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وتوقعت ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأشارت إلى نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد بداية من الأربعاء 29 أكتوبر وحتى الأحد 2 نوفمبر.

اقرأ أيضًا:

الافتتاح السبت المقبل.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير

مصدر: تكثيف تجارب التشغيل التجريبي للمونوريل تمهيدًا لافتتاحه

لمدة 3 أشهر.. 9 خطوات للتقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم