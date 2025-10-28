كتب- محمد أبو بكر:

يتساءل عدد كبير من الموظفين بعد إعلان رئيس الوزراء ووزير العمل رسميًا السبت المقبل إجازة رسمية بمناسبة احتفال المتحف المصري الكبير، عما إذا كانت "إجازة افتتاح المتحف الكبير" ستكون ثابتة في نفس الموعد كل عام.

وفي هذا السياق، أجاب إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، عن تساؤل هل إجازة افتتاح المتحف الكبير ستكون في نفس الموعد من كل عام؟.

أوضح إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، أن السبت المقبل هو الإجازة الرسمية الوحيدة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، ولم يصدر أي قرار بشأن تثبيت هذا اليوم كإجازة سنوية.

وأشار "عبد العاطي"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي": قرار وزارة العمل يقتصر على السبت المقبل فقط، تزامنًا مع حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

يذكر أن قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون السبت الموافق الأول من نوفمبر 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وفي سياق متصل، أعلن وزير العمل، محمد جبران، أن يوم السبت المقبل الموافق 1 نوفمبر 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

