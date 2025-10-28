تعرف على سعر تذاكر متحف الطفل بالمتحف المصري الكبير

أيام قليلة تفصلنا عن الحدث الذي ينتظره عشاق الحضارة المصرية القديمة في العالم كله، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر انطلاقه في الأول من نوفمبر المقبل، وسط استعدادات غير مسبوقة.

وفي قلب المتحف المصري الكبير، يقع متحف الأطفال والذي يعد دعوة لجميع المستكشفين الصغار إلى مغامرة مصرية قديمة بالمتحف المصري الكبير.

وفيما يلي ننشر المعلومات الكاملة حول المتحف الجديد وأسعار تذاكر الدخول وضوابطه..

حيث يجب أن يكون هناك مرافق بالغ للأطفال من سن 6 إلى 9 سنوات.

أما غير المصري المتزوج بمصرية وأبنائهم والعكس مؤهلون لشراء تذكرة الدخول المصرية.

ويجب تقديم ما يثبت العلاقة بالطفل مثل بطاقة هوية للأطفال، وشهادة زواج للزوج أو الزوجة.

متحف الأطفال تجربة مصممة لتُنمي شغف أطفالكم حول تُراثِهم، من خلال أنشطة تعليمية عملية تناسب أعمارهم.

كما يعتبر المتحف مكانًا جذابًا يشد الأطفال بجماله البصري والسمعي والحسي، مما يجعلهم يُقدِرون حضارة مصر القديمة العظيمة.

تذاكر الدخول العامة تسمح للأطفال استكشاف المتحف بصحبة مرافق أو أحد الوالدين أو الوصي، ويساعدهم دليل تفاعلي على الاستفادة القصوى من زيارتهم. كما تتوفر جوالات إرشادية يقدمها خبراء في علم المصريات.

ســاعات الـــعمل:

الأحد إلى الخميس: 1 مساءً إلى 5 مساءً

الجمعة والسبت: 10 صباحاً إلى 5 مساءً

⁠آخر موعد لشراء التذاكر: 4 مساءً

مدة الجولة ٤٥ دقيقة

الجولة متاحة باللغة العربية والانجليزية.

متحف الأطفال بالمتحف المصري الكبير مناسب لاطفال من سن ٦-١٢

لحجز الزيارات المدرسية، يتم التواصل على learning@gem.eg

جميع الحجوزات غير قابلة للتحويل وغير قابلة للاسترداد

تتوفر مواقف للسيارات في الموقع مقابل رسوم.

المتحف المصري الكبير..

يعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة "حضارة مصر القديمة"، ويمتد على مساحة 490 ألف م2، ويضم مدخلًا رئيسًا بمساحة نحو 7 آلاف م2، به تمثال للملك رمسيس الثاني، كما يضم أكثر من 57 ألف قطعة أثرية تروي تاريخ مصر عبر العصور، بالإضافة إلى الدرج العظيم الذي يمتد على مساحة حوالي 6 آلاف م2، بارتفاع يعادل 6 طوابق.

كما يضم المتحف 12 قاعة عرض رئيسة بمساحة نحو 18 ألف م2، وقاعات عرض مؤقت بمساحة حوالي 1700 م2، وكذلك قاعات لعرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون على مساحة تقارب 7.5 ألف م2، تشمل أكثر من 5 آلاف قطعة من كنوز الملك تُعرض مجتمعة لأول مرة، بالإضافة إلى متحف الطفل بمساحة نحو ٥ آلاف م2، ومن المتوقع أن يجذب المتحف نحو 5 ملايين زائر سنويًا.

ويستطيع الزائر أن يتجول داخل عرض أثري تاريخي لفترات عصور ما قبل التاريخ، وعصور ما قبل الأسرات، وعصر بداية الأسرات والدولة القديمة والوسطى والحديثة واليونانى الروماني، والعصر المتأخر، وحتى عصر الانتقال الثالث، بين موضوعات رئيسية للعرض المتحفى تتناول المجتمع، والحكم الملكي، والمعتقدات حتى نهاية العصر اليونانى الروماني.