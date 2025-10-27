هزة أرضية بقوة 5.8 ريختر شمال مطروح.. وبيان عاجل من البحوث الفلكية

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت اليوم الاثنين هزة أرضية بقوة 5.8 ريختر، على بعد 867 كم شمال مرسى مطروح.

وأوضح المعهد أنه لم يرد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بوقوع زلزال بقوة 6.1 درجات غربى تركيا.

وقال البحوث الفلكية، إن مراكز الرصد تتغير من ٥.٨ إلى ٦.٢، بحسب المسافة حيث أحدثت الهزة الأرضية بعض الدمار في غرب تركيا، ولكن في مصر لم يشعر بالهزة أي أحد.