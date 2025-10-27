كتبت- داليا الظنيني :

دعا الإعلامي أحمد موسى، جميع السفارات المصرية في الخارج إلى بث احتفالية المتحف المصري الكبير على شاشات العالم كافة، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل مناسبة تاريخية لا تتكرر إلا كل مئة عام.

وقال "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن احتفالية المتحف المصري الكبير حدث فريد من نوعه يستحق أن يراه العالم بأسره، مشيرًا إلى أن المتحف يمثل واجهة الحضارة المصرية الحديثة وتجسيدًا لتاريخها العريق.

وطالب الإعلامي أحمد موسى بضرورة تجهيز شاشات عملاقة في ميادين مصر الكبرى، مثل ميدان التحرير وميدان مصطفى محمود، بالإضافة إلى محطات المترو والقطارات والمونوريل، لبث فعاليات الاحتفال بشكل مباشر أمام المواطنين.

وتابع: "أتمنى أن تكون شاشات الفنادق والمطاعم والمولات في محافظة الجيزة مخصصة لبث هذا الحدث التاريخي"، وأن يكون يوم الاحتفال يومًا وطنيًا نعرض فيه للعالم ما تفعله مصر وكيف تنظم المناسبات الكبرى.

وشدد على أهمية تحويل هذا اليوم إلى يوم وطني للاحتفاء بالحضارة المصرية، قائلاً: "هذا اليوم لن يتكرر، فالحدث القادم مثله سيكون بعد مئة عام، ولن يتمكن أحد من تنفيذ احتفالية بهذا الحجم مرة أخرى".

كما دعا الإعلامي إلى عرض الاحتفالية في النوادي والمطارات ومراكز الشباب، وعلى شاشات محطات القطارات من القاهرة إلى أسوان والإسكندرية ومطروح، مؤكدًا أن "مصر عندما تنظم حدثًا عالميًا، فإنها تقوم به كما يجب، وبأعلى معايير التنظيم والعظمة".