إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير.. شروط الحصول على راحة السبت المقبل

يبحث عدد كبير من المواطنين والعاملين في القطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2003، عن هل السبت المقبل إجازة رسمية للقطاع الخاص أم لا؟

هل السبت المقبل إجازة رسمية لموظفي القطاع الخاص؟

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون السبت الموافق الأول من نوفمبر 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وفي هذا السياق، أعلن وزير العمل، محمد جبران، أن يوم السبت المقبل الموافق 1 نوفمبر 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأكد أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي الأجر، أو يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي منه، وذلك وفقًا لأحكام القانون.

