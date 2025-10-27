مَن المسؤول عن طباعة امتحانات شهر أكتوبر 2025؟

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات إلى المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، شددت فيها على ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط المنظمة لسير العملية الامتحانية داخل المدارس، في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكدت الوزارة، في توجيهاتها، أن موجّه أول المادة مسؤول عن إعداد ثلاثة نماذج مختلفة من الامتحانات، على أن تُسلَّم هذه النماذج إلى الإدارة التعليمية قبل بدء الامتحانات، بحيث يتم تطبيق النماذج الثلاثة داخل الفصل الواحد لضمان تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

مسؤولية تصوير الامتحانات

وشددت "التعليم" على أن عملية تصوير أوراق الأسئلة مسؤولية كاملة للإدارة التعليمية، مؤكدةً أنه لا يجوز تحميل المدارس أي أعباء مالية أو إدارية تتعلق بتصوير أو تجهيز الامتحانات، وذلك في إطار تخفيف الضغط على المدارس وضمان جاهزية اللجان.

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات ستُعقد خلال الفترة الثانية من اليوم الدراسي، على أن تُحدَّد مدتها بما يتناسب مع الوزن النسبي لكل مادة دراسية وطبيعة الورقة الامتحانية، بحيث تكون إما نصف فترة دراسية أو فترة كاملة وفقًا لمحتوى المادة.

ونصّت التعليمات على تشكيل لجنة عليا للإشراف على سير الامتحانات، برئاسة مدير عام التعليم العام، وتضم في عضويتها مديري الإدارات التعليمية، والتوجيه العام، ومديري المراحل التعليمية بالمديرية، لمتابعة جميع مراحل إعداد وتنفيذ الامتحانات وضمان انضباطها في مختلف المدارس.

اقرأ أيضًا:

حادث جرجا يصيب 11 معلمًا.. ونقابة المهن التعليمية: الدعم الكامل للمصابين وأسرهم

لوائح وضوابط للتدريس الأون لاين.. أبرز قرارات مجلس قصر العيني أكتوبر 2025

التعليم تُقر أحقية معلمي الحصة "رياض الأطفال" في العمل وسد العجز