وكيل "تعليم الشيوخ": ملفات التعليم والاتصالات في مقدمة أولوياتنا

قال الدكتور نادر يوسف نسيم، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إن اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، تضع في مقدمة أولوياتها عددًا من الملفات التي تستهدف النهوض بقطاعَي التعليم والاتصالات.

وأشار نسيم إلى أن اللجنة ستتطرق إلى العديد من الملفات؛ بهدف التوصل إلى حل المشكلات التي تواجه قطاع التعليم، لا سيما في ظل رؤية الدولة وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لربط مخرجات التعليم بسوق العمل، وأهمية استغلال التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في دعم البحث العلمي.

وأوضح النائب نادر نسيم أن ستتم مناقشة الملفات المتعلقة بالتعليم التكنولوجي، فضلًا عن وضع حلول لمشكلات المراكز البحثية المختلفة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن أجندة عمل اللجنة تتطرق كذلك إلى ملفات تحسين أوضاع المعلمين، ودعم تدريبهم ورفع كفاءتهم، وكذلك دعم أساتذة الجامعات، بما يرتفع بشأن التعليم المصري.

ولفت نسيم إلى أن قطاع الاتصالات من الملفات المهمة التي تحتاج إلى دراسة متأنية؛ لا سيما في ظل زيادة معدلات الجريمة الإلكترونية، الأمر الذي يتطلب التنسيق بين كل الجهات لمواجهتها.

وأكد وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ أن ملف الذكاء الاصطناعي، وما يشهده من تطور غير مسبوق يحتاج إلى دراسات عميقة، وتحليلات من شأنها تعظيم الاستفادة منه، وفي نفس الوقت تجنب مخاطره.

