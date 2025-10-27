5 قرارات لحل أزمة نقص "بنج الأسنان".. التوزيع بنظام "الكوتة الأسبوعية"

كتب- أحمد جمعة:

عقد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية، لبحث أزمة نقص مستحضرات البنج في السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة.

شارك في الاجتماع الدكتور تامر الحسيني نائب رئيس الهيئة، والدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، إلى جانب المدير التنفيذي لشركة توزيع البنج على تطبيق النقابة.

ناقش الاجتماع الأسباب التي أدت إلى الأزمة الحالية، والتي تمثلت في تزامن موعد الصيانة الدورية لمصنع الإسكندرية لإنتاج البنج مع توقف استيراد المستحضرات الأجنبية، مما تسبب في نقص المعروض داخل المستشفيات والعيادات الخاصة.

وأسفر اللقاء عن عدد من القرارات المهمة، من أبرزها إعادة توجيه شحنة من البنج التي كانت قد بيعت إلى هيئة الشراء الموحد، لتُتاح ضمن منظومة التوزيع المخصصة للأطباء مباشرة، بما يضمن سرعة وصولها إلى مستحقيها.

كما تم الاتفاق على إلزام مصنع الإسكندرية بتوفير احتياطي استراتيجي دائم من مستحضرات البنج يكفي احتياجات السوق لمدة ثلاثة أشهر، على أن يتم تنفيذ ذلك خلال شهر من الآن، منعًا لتكرار الأزمات مستقبلاً.

وتطرق الاجتماع إلى ملف تسعير المنتجات الأجنبية، حيث تم بحث آلية تعديل الأسعار بما يشجع الشركات على استيراد البنج من الخارج، مع مراعاة مستويات التسعير في الدول المجاورة مثل الأردن ولبنان، لتحقيق التوازن بين تكلفة الاستيراد وسعر البيع داخل السوق المصري.

وتم الاتفاق على بدء توزيع البنج للأطباء اعتبارًا من اليوم بنظام الكوتة الأسبوعية، على أن يُلغى هذا النظام نهائيًا بعد يوم 6 نوفمبر المقبل، عقب استقرار معدلات الإنتاج والتوريد.

كما تقرر عقد اجتماع آخر بعد 6 نوفمبر لمتابعة ما تم تنفيذه من بنود الاتفاق، والتأكد من استقرار إمدادات البنج في السوق. ومن المقرر أيضًا عقد لقاء مساء اليوم الإثنين مع وزير قطاع الأعمال العام، لإطلاعه على نتائج اجتماع اليوم، ومتابعة تنفيذ التوصيات الخاصة بشركة الإسكندرية لإنتاج البنج.

وفي ختام الاجتماع، وجّهت النقابة العامة الشكر إلى هيئة الدواء المصرية على سرعة استجابتها وتحركها الفوري لمعالجة الأزمة.