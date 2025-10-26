كشف ناصر ترك، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن ارتفاع كبير في نسب الإشغالات الفندقية استعدادًا لافتتاح المتحف الكبير، مؤكدًا أن النسبة الحالية تجاوزت 70% ومن المتوقع أن تصل إلى 95% قريبًا.

وقال ترك خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على شاشة النهار: "الاتحاد والغرف التابعة له، وبالأخص الفنادق والمنشآت السياحية، يشهدون استعدادات على أعلى مستوى بالتنسيق مع وزارة السياحة"، مشيرًا إلى أن القطاع كان مستعدًا منذ الموعد السابق في يوليو الماضي.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن تأجيل الافتتاح أسهم في تعزيز الاستعدادات، حيث إن اختيار موعد الأول من نوفمبر زاد من الجاهزية، لافتًا إلى أن تحسن الأحوال الجوية واستقرار الأوضاع الإقليمية ساهما في تعزيز التوقعات الإيجابية.

وتابع نائب رئيس الاتحاد أن الإشغالات زادت بمقدار الضعف في المناطق المحيطة بمدينة الشيخ زايد والسادس من أكتوبر والهرم، مؤكدًا أن الطاقة الفندقية تشهد توسعًا ملحوظًا مع توقعات بإضافة 5 آلاف غرفة فندقية جديدة.

وأشار ترك، إلى أن شركات السياحة أدخلت المتحف المصري الكبير ضمن برامجها الترويجية، معربًا عن تفاؤله بمستقبل السياحة في مصر حيث أن نسب الإشغال تتجه لتجاوز 95% مع تزايد الحجوزات بشكل ملحوظ.