زاهي حواس: 3 عوامل منحت المتحف الكبير شهرة عالمية

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار العالمي، أن المتحف المصري الكبير يحظى بشهرة عالمية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن افتتاحه سيكون عيدًا لكل متاحف العالم وليس لمصر فقط.

وقال خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على شاشة النهار: "هل يوجد أي متحف عالمي مثل اللوفر وغيره حصل على دعاية مثل التي حصل عليها المتحف الكبير؟ ما حصلش، ولأول مرة في تاريخ كل متاحف الدنيا يأخذ متحف هذا الحجم من الدعاية".

وأوضح حواس أن ثلاثة عوامل رئيسية أكسبت المتحف هذه المكانة العالمية، مشيرًا إلى أن المتحف الكبير هو أكبر متحف في العالم، ومساحته تزيد بنحو 330 متر مكعب عن متحف المتروبوليتان، مؤكداً أن العامل الثاني يتمثل في موقعه المتميز حيث بُني مرتبطًا بصريًا بالأهرامات، بينما يتمثل العامل الثالث في وجود بطل لا مثيل له، وهو الملك توت عنخ آمون.

وتابع عالم الآثار أن هذه العوامل مجتمعة جعلت المتحف ينال تلك الشهرة العظيمة، معتبراً أن يوم السبت القادم سيكون عيدًا لكل متاحف العالم، لأنه مؤسسة ثقافية كبيرة".

وقال حواس: "الفكرة بدأها الفنان فاروق حسني، حيث كان الهدف إنشاء أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، وهي الحضارة المصرية القديمة"، كاشفًا عن أن عائد المعارض الخارجية لآثار الملك توت التي بلغت 120 مليون دولار تم توجيهها لبناء معامل الترميم والمخازن بالمتحف.

وأشار عالم الأثار، إلى المكاسب المتوقعة لمصر من هذا الحدث العالمي، مؤكداً أن مصر أنفقت مليارات الدولارات لأنها تصون الآثار التي هي ملك للعالم كله، منوهًا بالمكاسب السياسية المنتظرة مع وصول ما لا يقل عن 60 ملكًا ورئيسًا ورئيس حكومة للمشاركة في الافتتاح.