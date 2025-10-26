أبو الغيط: كيسنجر أشاد بعبقرية السادات في كتابه "القيادة" قبل وفاته

كشف السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن الاحترام الكبير الذي كان يكنه وزير الخارجية الأمريكي الراحل هنري كيسنجر للرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وقال أبو الغيط خلال حوار مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "كيسنجر كان يحترم الرئيس السادات بشدة، ولذا كتب قبل وفاته بعامين كتاباً بعنوان 'القيادة' عن 6 شخصيات تعرف عليهم"، مؤكداً أن كيسنجر وصف السادات بأنه "تجاوز تأثيره الإنسانية".

وأضاف أمين عام جامعة الدول العربية أن كيسنجر أشاد بإنجازات السادات العسكرية والدبلوماسية، مشيراً إلى أن "كيسنجر قال إن السادات حقق لمصر كامل أهدافها في حرب أكتوبر 73".

وتابع أبو الغيط: "كان كيسنجر يتابع جيدًا أحاديث الرئيس السادات ويسأل الفريق أول أحمد إسماعيل عن الخطط العسكرية القادمة"، مؤكداً أن القيادة المصرية كانت تمتلك رؤية استراتيجية واضحة.

وأشار إلى أن الفريق أول أحمد إسماعيل أكد في حينه على توجيه أقوى ضربة للعدو وتدمير خط بارليف، معتبرًا أن هذا التصميم كان أحد أسرار النجاح في المعركة.

ولفت أبو الغيط إلى أن جيل قادة حرب أكتوبر تميز بشبابه وحيويته، قائلاً: "كانوا من الشباب تقريباً أكبرهم سناً 55 عاماً وآخرين في الثلاثينيات من عمرهم وهم قادة وحدات عسكرية صغيرة".