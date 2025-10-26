شهدت مصر، اليوم الأحد أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها جولة ميدانية جديدة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتفقد وافتتاح عددٍ من المشروعات التنموية والخدمية المتنوعة بمحافظة السويس.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

"مدبولي" يبدأ جولة ميدانية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات بالسويس

بدأ، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة ميدانية جديدة لتفقد وافتتاح عددٍ من المشروعات التنموية والخدمية المتنوعة بمحافظة السويس، في إطار الجولات الميدانية المتواصلة لمتابعة سير العمل ومعدلات إنجاز مختلف المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات.

تتضمن جولة رئيس مجلس الوزراء اليوم تفقد عدد من المشروعات التنموية، والصحية، والتعليمية بالمحافظة، كما تتضمن افتتاح بعض المشروعات الجديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالسخنة.

تراخيص البناء.. تعليمات جديدة بشأن دور المحليات والهيئة الهندسية

أصدرت وزارة التنمية المحلية تعليمات جديدة بشأن منظومة إصدار تراخيص البناء على مستوى الجمهورية وذلك لتحديد آلية إصدار التراخيص ودور كل جهة في هذا الأمر.

وبحسب مستند حصل مصراوي على نسخة منه، فقد حددت التعليمات الجديدة التراخيص التي ستقوم الوحدات المحلية بإصدارها، وتتمثل في تراخيص بناء مبنى سكني فقط دون إشغالات تجارية أو إدارية بشرط الالتزام بكود الجراجات.

حالة الطقس.. الأرصاد: أجواء خريفية وأمطار على مناطق متفرقة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد على مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إن آخر صور عبر الأقمار الصناعية تشير إلى وجود سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

الإسكان: حركة تنقلات وتكليفات لنواب رؤساء عدد من أجهزة المدن

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بحركة تنقلات وتكليفات لنواب رؤساء عدد من أجهزة المدن الجديدة، وذلك في ضوء ظروف العمل ومتطلباته خلال المرحلة المقبلة.

ونص القرار على أن يتولى المهندس حسام محمد محمود قمر، العمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، والمهندسة ريهام حسن سيد عطية، العمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة بدر.

بـ 35 ألف جنيه.. تصنيع "ناشر اللهب" محليًا بديلاً للمستورد

أعلن الدكتور إبراهيم غياض، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، نجاح فريق المسبك التجريبي بالمركز برئاسة الدكتور نادر الباجوري، رئيس قسم تكنولوجيا السباكة، في تصنيع مكون "ناشر اللهب" (Flame Distributor) محليًا، ليكون بديلًا كاملًا للمكون المستورد من الخارج الذي تعتمد محطات الكهرباء عليه بشكل أساسي.

بأرقام الشاسيه.. بيان عاجل من "حماية المستهلك" بشأن سيارات الحادث الشهير

أكد جهاز حماية المستهلك أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم تداول السيارات المتضررة من حادث تصادم إحدى شاحنات النقل بطريق الإسكندرية الصحراوي داخل السوق المصري باعتبارها سيارات جديدة، مشددًا على متابعة الموقف بدقة لحماية حقوق المستهلكين وضمان الشفافية في التعاملات التجارية.

وقال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وفق بيان صحفي، إن الجهاز يثمن سرعة استجابة شركة "غبور" وتعاونها الكامل في الإبلاغ عن الحادث وتقديم البيانات الفنية والسيارات المتضررة، مؤكدًا أن الجهاز سيواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تسويق أو تداول هذه السيارات داخل السوق المحلي.

المتحف المصري الكبير.. استفزاز في ليلة باريسية تحول إلى مشروع القرن

في لحظة ضيق بين جدران المتحف القديم، واستفزاز بريء في ليلة باريسية، انبثق حلم "المتحف المصري الكبير"؛ ليصير أحد أهم المشروعات الثقافية في القرن الحادي والعشرين.

بالفعل؛ أيام قليلة تفصلنا عن الحدث الذي ينتظره عشاق الحضارة المصرية القديمة في العالم كله، والمقرر انطلاقه في الأول من نوفمبر المقبل، وسط استعدادات غير مسبوقة؛ إلا أننا قبل أن نصل إلى هذه اللحظة كانت هناك رحلة صبر وإصرار، استغرقت سنوات من الدراسة والتخطيط، حتى شيدت مصر صرحًا يليق بعظمة تاريخها.

بعد واقعة ضرب المستأجر المسن.. تعرف على حالات إنهاء عقد الإيجار القديم

أثارت واقعة الاعتداء على مسن السويس حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث قامت ابنة المسن رحمة غريب بنشر مقطع فديو ظهر فيه مالك عقار يصفع والدها وسط الشارع وذلك رغبة في استرداد الوحدة المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، بالرغم من أن الحكومة أعطت مهلة 7 سنوات للإخلاء ووفرت كل السبل للتعويض لكلا الطرفين.

