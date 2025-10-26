العتال بعد انتخابه وكيلًا لـ"رياضة الشيوخ": ملف أرض الزمالك أولوية

كتب- نشأت علي:

وجَّه النائب هاني العتال، وكيل أول لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، الشكر إلى أعضاء اللجنة؛ لثقتهم في اختياره في هذا المنصب، مؤكدًا أن اللجنة ستعمل بروح الفريق لدعم البرامج والأنشطة التي تُسهم في ترسيخ الانتماء الوطني لدى الشباب في مختلف محافظات مصر.

وأشار العتال إلى أن عمل اللجنة ينطلق من الدور الوطني والمسؤولية المجتمعية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن أهمية تعميق وعي الشباب.

وأعلن وكيل أول لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ أن اللجنة ستعمل على التنسيق الكامل مع كل الجهات المعنية؛ لوضع رؤية شاملة للنهوض بالكرة المصرية ومتابعتها، وكذلك جميع المنتخبات في الألعاب المختلفة، ومعالجة الملفات العالقة الخاصة بالأندية الجماهيرية.

وأشار العتال إلى التركيز على عدد من الملفات المتعلقة بالأندية الجماهيرية؛ وبينها ملف أرض نادي الزمالك وما يتعلق بحقوق النادي المشروعة، ومتابعة مستجدات حل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي؛ لضمان استقرار النادي وجماهيره، ودعم جهود الدولة في إنشاء استاد بورسعيد الجديد، ليكون صرحًا رياضيًّا متكاملًا يليق بتاريخ المدينة وجماهيرها.

وقال وكيل أول لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ: لجنة الشباب والرياضة تضع ضمن أولوياتها تنمية قدرات الشباب وتأهيلهم للقيادة والبناء والتنمية؛ بما يتماشى مع ثوابت الدولة المصرية ورؤيتها الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات.

وشدد النائب على أن لجنة الشباب والرياضة ستعمل كفريق واحد، بروح متكاتفة ومتعاونة، واضعةً نصب أعينها خدمة الوطن، ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل الرياضية والشبابية.