3 دوائر يغيب عنها "مستقبل وطن" في القاهرة

شهدت خريطة مرشحي تحالف الأحزاب السياسية، الذي يضم أحزاب "مستقبل وطن وحماة وطن والجبهة الوطنية" وأحزاب أخرى، في انتخابات مجلس النواب بمحافظة القاهرة، غيابًا ملحوظًا لمرشحي حزب مستقبل وطن في ثلاث دوائر رئيسية، في مؤشر يعد الأول من نوعه منذ تشكيل التحالف الانتخابي الحالي.

في دائرة أول السلام (مقعدين)، دفع التحالف بمرشحين فقط هما: محمود سعيد الحداد عن حزب حماة الوطن، ومحمد نصر الأسيوطي عن حزب الشعب الجمهوري، بينما يخوض النائب السابق أحمد إسماعيل – الذي شغل المقعد لدورتين متتاليتين – الانتخابات مستقلًا، لتصبح هذه الدائرة الأولى التي تخلو من مرشح لحزب مستقبل وطن.

وفي دائرة مصر القديمة (مقعد واحد)، تغيب للمرة الأولى جميع أحزاب التحالف الثلاثة (مستقبل وطن – حماة وطن – الشعب الجمهوري)، وتقتصر المنافسة على ستة مرشحين، خمسة منهم مستقلون، إلى جانب مرشحة حزبية وحيدة هي هناء علاء محمد مبارك عن حزب أبناء مصر.

كما تشهد دائرة السيدة زينب (مقعد واحد) حضورًا محدودًا للتحالف من خلال مرشح واحد فقط هو محمد شيحة عن حزب حماة وطن، دون تمثيل لمستقبل وطن أو الشعب الجمهوري.

ويعد غياب "مستقبل وطن" عن المنافسة في هذه الدوائر الثلاث مؤشرًا على إعادة توزيع أوزان التحالف الانتخابي داخل القاهرة، وفتح المجال أمام منافسة أكثر تنوعًا بين المستقلين والأحزاب الصغيرة.