"مدبولي" يبدأ جولة ميدانية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات بالسويس

كتب- محمد نصار:

بدأ، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة ميدانية جديدة لتفقد وافتتاح عددٍ من المشروعات التنموية والخدمية المتنوعة بمحافظة السويس، في إطار الجولات الميدانية المتواصلة لمتابعة سير العمل ومعدلات إنجاز مختلف المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات.

تتضمن جولة رئيس مجلس الوزراء اليوم تفقد عدد من المشروعات التنموية، والصحية، والتعليمية بالمحافظة، كما تتضمن افتتاح بعض المشروعات الجديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالسخنة.

يرافق الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم في جولته، بمحافظة السويس، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائمة بأعمال وزير البيئة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء دكتور طارق الشاذلي، محافظ السويس، والدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، والمهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن زيارته اليوم لمحافظة السويس - والتي تتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي الـ52 للمحافظة - تأتي بهدف متابعة عدد من المشروعات الخدمية؛ الصحية والتعليمية، وكذلك في مجال البترول والطاقة.

كما تأتي هذه الجولة الميدانية بعد عام من الزيارة الأخيرة للمحافظة للتعرف عن قرب على مدى التقدم الذي أحرزته المحافظة في المشروعات التي أولتها الدولة أهمية كبيرة خلال السنوات الأخيرة حتى يشعر المواطن المصري في محافظة السويس بتحسن الخدمات المقدمة إليه، ولا سيما أنه كانت هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة إعطاء دفعة كبيرة للمشروعات التنموية بالمحافظة؛ من أجل اللحاق بركاب التنمية على غرار ما يحدث في جميع المحافظات، وهو ما شهدته المحافظة بالفعل.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: بعد عدة أعوام من تنفيذ مشروعات كبيرة في مجال البنية التحتية والمرافق، بما تتضمنه من تحسين مياه الشرب، والصرف الصحي، والطرق، فضلًا عن إقامة مجمع طبي ضخم بالمحافظة الخاص بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك مشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وممشى أهل السويس، جئنا اليوم للمحافظة لدفع العمل بمختلف المشروعات التي لا يزال العمل جاريًا بها؛ من أجل الإسراع بدخولها حيز التنفيذ لتحقيق جودة حياة للمواطنين، لافتًا إلى أن محافظة السويس تحظى بنصيب مهم من أولويات استثمارات الدولة، وستواصل الحكومة دفع العمل بمختلف المشروعات من أجل أهالينا السوايسة.

