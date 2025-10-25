كتب- محمد سامي:

كشفت خريطة المنافسة في دوائر محافظة القاهرة ضمن انتخابات مجلس النواب 2025 (النظام الفردي) عن مشهد سياسي متنوع تتداخل فيه حسابات التحالفات الحزبية مع ظهور واسع للأحزاب المستقلة والصغيرة، في سباق انتخابي يوصف بأنه الأكثر تنوعًا على مستوى العاصمة.

ويخوض التحالف السياسي للأحزاب – الذي يضم مستقبل وطن، حماة وطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري – المنافسة في معظم دوائر القاهرة البالغ عددها 19 دائرة تمثل 31 مقعدًا فرديًا، إلا أن توزيع مرشحيه جاء متفاوتًا من دائرة إلى أخرى، مع بروز بعض الحالات اللافتة في خريطة الترشح.

تحالف رباعي بتمثيل متفاوت

أظهر الرصد أن حزب الشعب الجمهوري يشارك في دائرة واحدة فقط هي قسم أول السلام، بينما اقتصر تمثيل حزب الجبهة الوطنية على دائرتين هما مدينة نصر والمطرية، في حين تصدّر حزب مستقبل وطن وحماة وطن غالبية ترشيحات التحالف في بقية الدوائر.

وبرزت دائرة عين شمس كحالة فريدة داخل المحافظة، إذ ينافس فيها التحالف بعدد أكبر من المقاعد المخصصة، حيث دفع بمرشحين اثنين عن حزب حماة وطن إلى جانب مرشح عن مستقبل وطن، في مخالفة واضحة للتنسيق المتفق عليه داخل التحالف.

وفي المقابل، تشهد دائرة الزاوية الحمراء منافسة محدودة من التحالف على مقعد واحد فقط، في حين يغيب مرشحو التحالف كليًا عن دائرة مصر القديمة التي تضم مرشحين مستقلين وحزبيًا وحيدًا عن حزب أبناء مصر.

تفاوت في حجم المنافسة

وتكشف خريطة القاهرة كذلك عن تباين كبير في عدد المرشحين بين الدوائر؛ إذ تضم بعض الدوائر منافسة محدودة بـ 4 مرشحين فقط، مثل روض الفرج والسيدة زينب، فيما ترتفع المنافسة في دوائر أخرى مثل مدينة نصر وحلوان والبساتين التي يتجاوز عدد المرشحين فيها 20 متنافسًا.

ظهور متنوع للأحزاب خارج التحالف

وعلى الجانب الآخر، شهدت معظم دوائر القاهرة حضورًا متنوعًا لأحزاب خارج التحالف السياسي، جاءت على النحو التالي:

الساحل: حزب الوفد.

روض الفرج: حزبا الإصلاح والنهضة والغد.

الزاوية الحمراء: حزب الإصلاح والنهضة.

الزيتون والأميرية: حزبا العدل والمؤتمر.

حدائق القبة: أحزاب الأحرار الاشتراكيين، أبناء مصر، الغد، الوفد المصري، والمؤتمر.

مدينة نصر: أحزاب الإصلاح والنهضة، المؤتمر، الحركة الوطنية، إرادة جيل، الدستور، والمحافظين.

التجمع الخامس: أحزاب الإصلاح والنهضة، العدل، المؤتمر، الجيل الديمقراطي (بمرشحين)، والدستور.

السلام أول: حزب الدستور.

عين شمس: حزب إرادة جيل.

المرج: حزب المؤتمر.

الجمالية: حزب السلام الديمقراطي.

الظاهر: أحزاب المحافظين، التجمع، والوعي.

السيدة زينب: حزب الدستور.

الخليفة: حزب الحركة الوطنية المصرية.

مصر القديمة: حزب أبناء مصر.

البساتين: حزب المحافظين.

المعادي: حزب الاتحاد.

حلوان: أحزاب مصر الحديثة، الحرية المصري، ومصر الديمقراطي.

لقطات بارزة في خريطة العاصمة

التحالف السياسي ينافس على أغلب المقاعد، لكنه يترك بعض الدوائر لمستقلين أو لأحزاب أخرى.

حزب الشعب الجمهوري يظهر في دائرة واحدة فقط، بينما يظهر حزب الجبهة الوطنية في دائرتين.

دائرة عين شمس تشهد الحالة الوحيدة لمضاعفة عدد مرشحي التحالف على المقعد نفسه.

الزاوية الحمراء تشهد منافسة محدودة من التحالف على مقعد واحد فقط.

بعض الدوائر مثل مصر القديمة تشهد غيابًا تامًا لأحزاب التحالف.

دوائر محدودة المنافسة مثل السيدة زينب وروض الفرج تضم أربعة مرشحين فقط.

مناطق شرق القاهرة مثل مدينة نصر والتجمع الخامس تسجل أعلى معدلات تعدد حزبي.

