استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لطلب طفلة فلسطينية كانت قد شاركت بالفيديو التسجيلي لاحتفالية "وطن السلام"، حيث طلبت لقائه قائلا "نفسي ألتقي بوالدي الرئيس عبدالفتاح السيسي وأبوس رأسه ليستجيب لها ملوحا بيده " تعالي".

وسرعان ما وصلت الطفلة له وجلست في الكرسي المجاور للرئيس السيسي في مشهد يعكس العاطفة الأبوية التي يتحلى بها الرئيس.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية وطن السلام بدار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية، فيلما تسجيليًا "سلام يا مصر".