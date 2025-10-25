الرئيس السيسي يوقع في سجل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي في سجل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر احتفالية مصر وطن السلام" في العاصمة الإدارية الجديدة.

الاحتفالية تحت عنوان "مصر وطن السلام"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار احتفاء وطني يهدف إلى إبراز الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وهي من اخراج ميدو شعبان

