الرئيس السيسي يوقع في سجل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية

كتب- عمرو صالح:

08:17 م 25/10/2025

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي في سجل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر احتفالية مصر وطن السلام" في العاصمة الإدارية الجديدة.

الاحتفالية تحت عنوان "مصر وطن السلام"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار احتفاء وطني يهدف إلى إبراز الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وهي من اخراج ميدو شعبان

الرئيس السيسي الفنون والثقافة العاصمة الإدارية

