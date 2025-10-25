إعلان

خبير سياسي: واشنطن تسعى لتقديم نفسها كطرف محايد في إدارة أزمة غزة

كتب : حسن مرسي

08:03 م 25/10/2025

الكاتب السياسي طارق الشامي

أكد الكاتب السياسي طارق الشامي أن الولايات المتحدة تتبنى نهجًا جديدًا في التعامل مع أزمة غزة يهدف إلى إظهار حيادها.

وقال الشامي، خلال مداخلته عبر قناة الحدث، إن اختيار واشنطن لمسؤول مدني مثل ستيفن فيجن، الذي عمل سابقًا في العراق واليمن، يعكس رغبتها في تجنب أي اتهامات بالانحياز لإسرائيل.

وأضاف أن التغيير في استخدام الطائرات المسيرة يبرز هذا التحول، حيث كانت تُستخدم في بداية الحرب بالتنسيق مع إسرائيل لتحديد مواقع الرهائن.

وأشار إلى أن واشنطن توقفت الآن عن تبادل المعلومات أو تحديد مسارات الطائرات مع تل أبيب، مما يعكس فقدان الثقة وسعيها لتقديم نفسها كطرف مستقل.

وتابع الشامي أن المركز الأمريكي الجديد ليس مجرد منصة تنسيق، بل مركز لإدارة المساعدات المدنية والعسكرية، مؤكدًا أن هذا النهج يهدف إلى تبديد الشبهات حول التحيز، خاصة مع خطط إشراك دول أخرى في عمليات التنسيق المدني لدعم المساعدات.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على تفويض دولي من الأمم المتحدة لنشر قوات متعددة الجنسيات للحفاظ على السلام في مناطق محددة.

وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وإدارة الأزمة بفعالية، بعيدًا عن المؤسسات الإنسانية في غزة التي واجهت انتقادات دولية.

