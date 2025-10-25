من "حائط الأهرامات" إلى تمثال رمسيس.. مسار الزائر للمتحف المصري الكبير

تستعد مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا في الأول من نوفمبر المقبل، ليكون الحدث الثقافي الأبرز عالميًا هذا العام.

ويبدأ الزائر، وفقًا لموقع رئاسة الجمهورية، رحلته داخل المتحف المصري الكبير من طريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي، حيث يصل إلى ساحة الدخول الرئيسية "ميدان المسلة المصرية"، والتي تمتد على مساحة تبلغ نحو 27 ألف متر مربع، وتُعد المدخل البانورامي الأول لأكبر متحف في العالم مخصص للحضارة المصرية القديمة.

وتتجلى أمام الزائر، الواجهة المهيبة للمتحف المعروفة باسم "حائط الأهرامات"، والتي يبلغ عرضها نحو 600 متر وارتفاعها 45 مترًا، لتمنح القادم إحساسًا مدهشًا بالعظمة والرهبة، قبل أن يعبر إلى داخل المبنى الرئيسي.

ويتكوّن المتحف من كتلتين رئيسيتين، حيث يقع مبنى العرض المتحفي إلى الجهة الجنوبية بمساحة إجمالية قدرها 92,623 مترًا مربعًا، بينما يقع مبنى المؤتمرات إلى الجهة الشمالية بمساحة 40,609 أمتار مربعة، ويربط بين الكتلتين بهو المدخل الواسع الذي يتوسطه تمثال الملك رمسيس الثاني العظيم، في مشهد يربط بين الحاضر والماضي بطريقة بصرية آسرة.

