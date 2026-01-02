موعد تقدم المستشار بهاء الدين أبو شقة بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد

كشف المستشار بهاء الدين أبوشقة بأوراق ترشحه خلال لانتخابات رئاسة حزب الوفد والمزمع إجراؤها خلال الشهور المقبلة.

وقال "أبو شقة" لمصراوي، إنه سيتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد خلال يومي الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين.

وتستقبل السبت 3 يناير اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، برئاسة النائب المستشار طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، المرشحين فى تمام الساعة 11 صباحًا.

وأكدت اللجنة فى بيان لها مساء اليوم الجمعة، التزامها بكامل الحياد والشفافية باعتبارها على مسافة واحدة من كافة المرشحين، وتعمل على أن تظهر انتخابات رئاسة الوفد بالشكل الذي يليق بحزب خرج من رحم الأمة وعمره تجاوز الـ100 عام.

وأعلنت اللجنة عن فتح باب الترشح واستقبال المرشحين بدءًا من الحادية عشرة صباح غدا السبت 3 يناير ويستمر لمدة 6 أيام تنتهي في الخامسة من مساء الخميس 8 يناير 2026.

وأوضحت اللجنة أن مقر الاستقبال «قاعة سعد زغلول» التاريخية بالمقر الرئيسى للحزب بـ1 شارع بولس حنا بالدقى، لتكون مقرًا رسميًا لاستقبال المرشحين، حيث تم تجهيزها بكافة الوسائل اللوجستية التى تليق بهذا الحدث، على أن يكون رسم الترشح مائة ألف جنيه مصرى، تسدد نقدًا أو بشيك مقبول الدفع باسم حزب الوفد المصرى.

اقرأ أيضاً:

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر

بعد إزالة 110 أكشاك.. محافظ القاهرة: استمرار الحملة على الأكشاك غير المرخصة