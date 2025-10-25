استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم السبت، ممثلي منظمة الصحة العالمية؛ لبحث سبل تعزيز أنظمة اليقظة الدوائية لدى الفئات السكانية، وضمان سلامة الأدوية واللقاحات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول تبادل الخبرات الدولية في مجال سلامة الأدوية واللقاحات، مع استعراض الاستراتيجية العالمية للتيقظ الدوائي الذكي (Smart PV) التي أطلقتها المنظمة في أكتوبر 2024 بالهند، خلال المؤتمر الدولي للسلطات التنظيمية للأدوية، بهدف الاستفادة من الخبرات السابقة، وتبني نهج قائم على تقييم المخاطر وتحديد الأولويات، وتعزيز التعاون بين الشركاء، ودمج التيقظ الدوائي ضمن النظام الصحي.

ولفت عبدالغفار إلى تلقي الوزير دعوة لحضور الاجتماع الإقليمي وورش العمل لفريق اليقظة الدوائية (PVG) التابع لإدارة التنظيم والتأهيل المسبق بمنظمة الصحة العالمية، والمقرر عقده يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، بمشاركة هيئة الدواء المصرية، وبالتعاون مع المنظمة والمكتبين الإقليمي والقطري لها في مصر، إلى جانب ممثلين عن برامج اليقظة الدوائية والتحصين من الدول الأعضاء.

وأضاف أن الاجتماع الختامي للفريق سيتضمن حوارًا رفيع المستوى لمناقشة مشروع قرار جديد بشأن التيقظ الدوائي الذكي، تمهيدًا لعرضه خلال جمعية الصحة العالمية (WHA) لعام 2026، تحت عنوان: «تعزيز التيقظ الدوائي الذكي كعنصر أساسي لتمكين نظم صحية قوية ومستدامة وقادرة على الصمود لضمان الصحة للجميع وفي كل مكان.

وأشار إلى اقتراح المنظمة تولي مصر قيادة عرض هذا القرار، ما يعكس ثقتها بدور مصر الريادي في دعم النظم الصحية وتعزيز سلامة الأدوية واللقاحات إقليميًا وعالميًا.

ونوه عبدالغفار إلى أن القرار المقترح يهدف إلى تقليل الفجوات بين الدول، وتعزيز الحماية من التفاعلات الضارة للأدوية واللقاحات، خاصة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، وتبادل الخبرات، ودمج التيقظ الدوائي ضمن النظم الصحية الوطنية.

وقال إن الوزير وجه، الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشؤون المبادرات الصحية، بالمشاركة في صياغة التوصيات مع التركيز على النساء في سن الإنجاب والأطفال، مؤكدا أن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي، تأتي في إطار التزامها بدعم جهود المنظمة لتعزيز الأمن الصحي العالمي، وتطوير نظم الرصد الدوائي والرقابة على جودة وسلامة المنتجات الطبية، بما يضمن الصحة والأمان للمواطنين.

وأفاد الدكتور حسام عبدالغفار، بأن 405 مستشفيات تمتلك حسابات على منصة VigiFlow لرفع تقارير تأثير الأدوية واللقاحات، من خلال 516 منسقًا.

من جانبها، أشارت الدكتورة شانثي بال، رئيس فريق اليقظة الدوائية بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن الفعاليات ستشمل جلسات عامة وورش عمل تناقش توحيد بيانات ومصطلحات التيقظ الدوائي بين الدول الأعضاء، وقياس مؤشرات الأداء والتقدم في برامج السلامة الدوائية، والكشف عن إشارات السلامة لدى النساء والأطفال، وتبادل المعلومات حول خطط إدارة المخاطر المتعلقة بالحمل واستخدام الأدوية للأطفال، وتعزيز الابتكار عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الرقمية لتحسين الرصد والتحليل.

حضر الاجتماع، الدكتورة عبلة الألفي، نائب الوزير لشؤون السكان وتنمية الأسرة؛ والدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير للشؤون الوقائية؛ والدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء لشؤون الإعلام والتواصل المجتمعي ودعم الاستثمار في قطاع صناعة الدواء، والدكتورة زينب الصدر، مساعد نائب الوزير؛ والدكتورة هند عاشور، مدير عام الإدارة العامة للصيدلة؛ والدكتورة داليا رشيد، مدير عام الإدارة العامة للمنح والقروض؛ والدكتورة سوزان زناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية؛ ومن منظمة الصحة العالمية، الدكتور نعمة عابد، ممثل المنظمة في مصر؛ والدكتورة منى معروف، المنسق الدوائي لدى المنظمة.