كتب- محمد أبو بكر:

وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يكون يوم السبت 1 نوفمبر 2025، إجازة رسمية في الدولة، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن ذلك جاء في ضوء الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، والذي حضره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ومحمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المشرف العام على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية لتنظيم الاحتفالية الكبرى التي ستقام بمناسبة افتتاح المتحف، والمقرر لها الأول من نوفمبر المقبل.

وأوضح المتحدث الرسميّ أنه وفقًا لذلك، فقد قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون السبت الموافق الأول من نوفمبر 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وأضاف الحمصاني: يأتي قرار الإجازة بتوجيهات الرئيس السيسي؛ حتى يتسنى للأجهزة والجهات المعنية بالدولة تنظيم تحركات الوفود الأجنبية المشاركة في الاحتفالية الكبرى التي ستُقام لهذا الحدث العظيم بكل سلاسة وسهولة، لا سيما أنه من المتوقع مشاركة عدد كبير من ملوك ورؤساء الدول ومسؤولي عدد من الدول، بالإضافة إلى كبار الشخصيات البارزة، وكذلك لإتاحة الفرصة للمصريين لمتابعة فاعليات الاحتفالية التي يترقبها العالم أجمع.