كتب- محمد عبدالناصر:

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من ارتفاع معدلات الإصابة بالجلطات، باعتبارها من أهم أسباب الموت المفاجئ بين الشباب وكبار السن، مشيرًا إلى أن الوقاية منها تبدأ من الطفولة وليس بعد سن الأربعين.

وأوضح شعبان، في منشور عبر فيسبوك، أن حماية الإنسان من الجلطات تتطلب اتباع نمط حياة صحي ومنتظم، يقوم على تنفيذ الوصايا العشر التي تُمثل أساس الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأكد أن أولى تلك الوصايا هي الاهتمام بالطعام الصحي الغني بالخضراوات والفواكه، وتجنب الإفراط في تناول السكريات والنشويات والدهون الحيوانية والمقليات والوجبات السريعة، مع الحرص على تناول وجبة الإفطار والإكثار من شرب المياه، تطبيقًا لقوله تعالى: «كلوا واشربوا ولا تسرفوا».

وأشار إلى أن ثاني الوصايا تتعلق بتجنب السمنة وزيادة الوزن، وثالثها ممارسة الرياضة بانتظام، خصوصًا المشي لمدة 45 دقيقة يوميًا.

أما الوصية الرابعة فهي تنظيم مواعيد الوجبات اليومية بحيث يكون الإفطار مبكرًا، والغداء قبل الثالثة عصرًا، والعشاء خفيفًا في الثامنة مساءً أو يُستغنى عنه تمامًا.

وشدد شعبان على أهمية النوم الجيد، والابتعاد التام عن التدخين والمخدرات والمكملات والهرمونات والمسكنات دون إشراف طبي.

وأضاف أن من يعاني من عوامل خطورة مثل ارتفاع الضغط أو السكر أو الكوليسترول، يجب أن يتعامل مع هذه الأمراض بكل حزم من خلال المتابعة الطبية والعلاج المنتظم.

ونصح الأصحاء أيضًا بإجراء فحص طبي سنوي شامل يشمل تحاليل السكر التراكمي والكوليسترول ووظائف الكبد والكلى وفيتامين (د) وصورة الدم الكاملة لاكتشاف أي مؤشرات مبكرة للأمراض.

وأكد أهمية تحسين الحالة المزاجية من خلال الخروج الأسبوعي لكسر الروتين، وتخفيف الضغوط النفسية، معتبرًا أن الصبر والصلاة من أفضل الوسائل لمواجهة التوتر والانفعال.

وأكد على أن الوقاية خير من العلاج، وأن الالتزام بتلك الوصايا البسيطة كفيل بتقليل معدلات الجلطات وإنقاذ الأرواح.

اقرأ أيضًا:

اقتربت أيام المغفرة.. تعرف على موعد شهر رمضان 2026

رقم قياسي وشهادات ISO.. المتحف المصري الكبير تقنيات ذكية وتشغيل مستدام

أجواء خريفية وسحب منخفضة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

وزير الري: حان الوقت لمواجهة التعديات على أراضي النيل