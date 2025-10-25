كتب- محمد عبدالناصر:

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عدد من الفلاحين، في إطار تعزيز التواصل المباشر مع المزارعين والمنتجين الزراعيين، والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها.

واستمع الوزير إلى جملة من القضايا والمطالب التي عرضها المزارعون، فيما يتعلق بمنظومة توزيع الأسمدة، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتطهير المساقي، وتسويق المحاصيل، والإرشاد الزراعي، ومنظومة دعم المزارعين.

وخلال اللقاء، أكد فاروق أن ملف دعم المزارع يأتي على رأس أولويات الوزارة، مشددًا على أن مكتبه سيظل مفتوحا باستمرار لكل مزارع وفلاح، وأنه يتم التفاعل الفوري مع أي شكوى، أو مطلب للمزارعين، مؤكدا حرصه على التواصل المباشر والمستمر مع المزارعين والمربين والمنتجين الزراعيين بمختلف المحافظات، فضلا عن الاستماع الى آرائهم ووجهة نظرهم في القضايا التي تهم الفلاح.

وشدد وزير الزراعة، على أن الوزارة لن تدخر جهدًا في إيجاد حلول عاجلة وفعالة لكافة التحديات التي تواجه المزارعين، لافتا إلى أنه يجرى حاليا إجراء تعديلات على قانون التعاونيات الزراعية، لتفعيل وتعميق دور الجمعيات الزراعية، لتكون بيتا حقيقيا للفلاح المصري، وتقديم كافة سبل الدعم للمزارعين، وتيسير عمليات التواصل المستمر، وعلاج المشاكل أول بأول.

وأضاف أنه سيتم إطلاق قوافل تنموية زراعية شاملة لكافة المحافظات، تشمل جميع التخصصات من الإنتاج النباتي والحيواني والداجني، لتقديم خدمات الإرشاد والتوعية، ومكافحة الآفات، وتحصين الماشية، والكشف والعلاج لدعم المربين، وتيسير إجراءات التأمين على الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى الوقوف على أية مشكلات وحلها على الفور.

وأشار إلى أن تلك القوافل، ستضم الخبراء والعلماء والمتخصصين من المجالات المختلفة، والباحثين من المعاهد والمراكز البحثية، لنقل الممارسات الزراعية الحديثة للمزارعين، وتطبيق نتائج الدراسات والأبحاث في الحقول، وتدريب المزارعين عليها.

ووجه وزير الزراعة بتشكيل لجنة عاجلة للمتابعة الفورية للمقترحات التي قدمها المزارعون، وبدء العمل على تذليل العقبات بشكل فوري.

وأعرب المزارعون في نهاية اللقاء عن تقديرهم لسرعة استجابة الوزارة وحرص الوزير شخصيًا على الالتقاء بهم والاستماع إليهم بشكل مباشر.