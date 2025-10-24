حسام موافي يحذر: جهازك المناعي قد يتحول إلى عدو لجسدك

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن مفارقة طبية خطيرة، حيث أوضح أن الجهاز المناعي في جسم الإنسان يمكن أن يتحول من حامٍ للجسد إلى عدو له.

وقال موافي، خلال حلقة من برنامجه "رب زدني علمًا" على قناة "صدى البلد"، إنه في بعض الأحيان يبدأ هذا الجهاز في مهاجمة الأعضاء السليمة بدلاً من الدفاع عنها، مما يؤدي إلى الإصابة بسلسلة من الأمراض المناعية الخطيرة والمعقدة، مضيفًا: "من بين هذه الحالات مهاجمة الجهاز المناعي للقولون، ما يؤدي إلى نشاط زائد أو التهابات مزمنة".

وتابع أن القولون التقرحي يعد أحد أبرز أمراض المناعة الذاتية، حيث يشرح: "الجهاز المناعي يقوم بمهاجمة خلايا القولون نفسه، متسببًا في تقرحات والتهابات مؤلمة للغاية".

وأكد أستاذ طب الحالات الحرجة على دور دواء حيوي في مواجهة هذه الحالات، قائلاً: "الكورتيزون يُعد من أفضل الأدوية التي خلقها الله لتثبيط وتهدئة الجهاز المناعي".

وأشار إلى أن الفلسفة العلاجية تعتمد على "تنويم" الجهاز المناعي بشكل مؤقت، لمنعه من الاستمرار في مهاجمة أعضاء الجسم وإتلافها، مما يمنح الأنسجة المتضررة فرصة للتعافي.

وشدد الدكتور موافي على أن علاج هذا المرض لا يقبل التهاون أو الانقطاع، بل يحتاج إلى إشراف طبي مستمر لتقييم تطورات الحالة، وتعديل جرعات الأدوية أو الخطط العلاجية بما يتناسب مع وضع المريض.

