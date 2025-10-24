أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن المبادرات الصحية للأطفال تشهد توسعًا سنويًا لضمان الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والجينية.

وقال تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن هذه المبادرات تبدأ منذ الولادة، حيث يتم أخذ عينة دم من كعب الطفل لفحص هرمونات الغدة الدرقية للتأكد من سلامتها.

وأضاف أن الكشف المبكر عن نقص هرمونات الغدة الدرقية يمنع حدوث التقزم ويدعم نمو الطفل بشكل طبيعي.

وأشار إلى أن المبادرات تشمل أيضًا فحوصات السمع والبصر، مما يساعد في اكتشاف مشكلات مثل ضعف السمع أو الرؤية التي قد تؤثر على تحصيل الطفل الدراسي.

وتابع تاج الدين أن التأمين الصحي يلعب دورًا أساسيًا في متابعة الأطفال، حيث يوفر خدمات مثل السماعات الطبية وصيانتها، إلى جانب علاج الأمراض الأخرى.

وأكد أن جميع الأطفال في المدارس مشمولون بالتأمين الصحي، سواء في محافظات التأمين الشامل أو غيرها.

وأشار إلى أن الكشف الدوري قد يكشف عن أمراض مثل السكري من النوع الأول، حيث تظهر أعراض مثل فقدان الوزن أو التبول المتكرر.

وأضاف أن الملاحظة المستمرة من الأسرة والمدرسة تسهم في تشخيص هذه الحالات مبكرًا وعلاجها بفعالية.

وشدد على على أهمية التنسيق بين الأسرة والمدرسة لضمان نجاح هذه المبادرات، مؤكدًا أن الكشف المبكر والمتابعة المستمرة يضمنان بناء جيل سليم قادر على التعلم والتفوق، مما ينعكس إيجابًا على مستقبل المجتمع المصري.

