محافظ الجيزة يُكلف المهندسة سحر عبدالستار بأعمال نائب رئيس مدينة الجيزة

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

11:32 م 23/10/2025

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قراراً بتكليف المهندسة سحر عبدالستار مصيلحي بالقيام بأعمال نائب رئيس مدينة الجيزة يأتي القرار في إطار سياسة المحافظة الهادفة الي الدفع بالكفاءات المتميزة لتولي مواقع قيادية تسهم في تحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتنمية القدرات القيادية داخل الجهاز التنفيذي، وإتاحة الفرصة أمام الكوادر المتميزة لتولي المناصب التي تُمكِّنهم من تحقيق رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء الإداري مشدداً على ضرورة بذل أقصى الجهود لخدمة المواطنين ومتابعة المشروعات الجارية أولاً بأول بما يحقق رضا المواطن الجيزاوي.

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندسة سحر عبدالستار نائب رئيس مدينة الجيزة

