استقبل اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة المصرية، فهد سليمان، الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بحسب ما أوردته قناة القاهرة الإخبارية.

يأتي اللقاء في إطار الجهود المصرية المبذولة من أجل تحقيق التوافق الوطني الفلسطيني بشأن تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار في غزة

ووصل مساء أمس الأربعاء إلى القاهرة كلًا من نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، في زيارة رسمية تهدف إلى عقد مشاورات رفيعة المستوى مع المسؤولين المصريين حول آخر تطورات الملف الفلسطيني، خاصة في أعقاب وقف الحرب في قطاع غزة.