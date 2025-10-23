إعلان

رئيس المخابرات العامة يستقبل الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

كتب : حسن مرسي

08:07 م 23/10/2025

اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة المصرية، فهد سليمان، الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بحسب ما أوردته قناة القاهرة الإخبارية.

يأتي اللقاء في إطار الجهود المصرية المبذولة من أجل تحقيق التوافق الوطني الفلسطيني بشأن تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار في غزة

ووصل مساء أمس الأربعاء إلى القاهرة كلًا من نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، في زيارة رسمية تهدف إلى عقد مشاورات رفيعة المستوى مع المسؤولين المصريين حول آخر تطورات الملف الفلسطيني، خاصة في أعقاب وقف الحرب في قطاع غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اعترافات جديدة في تحقيقات "جريمة المنشار": أبويا مالوش ذنب وده اللي حصل
رئيس المخابرات العامة يستقبل الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
خاص.. تفاصيل مشادة صلاح وسلوت داخل غرفة الملابس: "ده قلة احترام"