روما تستقبل "كنوز الفراعنة".. وبيع 40 ألف تذكرة قبل الافتتاح الرسمي

نشرت الصفحة الرسمية للمتحف المصري بالتحرير؛ فيديو يرصد إقبال السياح على مشاهدة القناع الجنائزي للملك بسوسنس الأول، الذي يعد تحفة فنية من عصر الأسر المتأخرة، وذلك بعد أن تصدرت هذه القطعة الأثرية النادرة المشهد كأبرز القطع الأثرية في المتحف وحلت محل القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون بعد أن تم نقله إلى المتحف المصري الكبير.

واصطف عشرات السياح في طابور طويل لمشاهدة القناع الذي يعد بديلا عن قناع الملك توت عنخ آمون بعد انتقاله للعرض في المتحف المصري الكبير.

ويُعد القناع الجنائزي للملك بسوسنس الأول، الذي حكم مصر خلال الأسرة الحادية والعشرين (حوالي 1047-1001 قبل الميلاد)، إحدى الروائع الأثرية التي تُعرض في المتحف المصري بالقاهرة.

صُنع هذا القناع المهيب من الذهب الخالص، وتم تطعيمه بدقة متناهية باللازورد ومعجون الزجاج الملون.

يبلغ ارتفاعه 48 سم وعرضه 38 سم، ويصور القناع وجه الملك بملامح مثالية، مرتدياً غطاء الرأس الملكي "النمس" (Nemes)، الذي يتوجه رمز الحماية الملكية، ثعبان الكوبرا المقدس (الصل). كما يزدان بلحية مستعارة مضفرة، ترمز إلى المكانة الملكية الرفيعة.

وتم ترصيع العيون والحواجب والأشرطة المثبتة للحية بمعجون زجاجي باللونين الأزرق والأبيض، في حين صُنعت العيون نفسها من حجر أسود وأبيض.

اكتُشف القناع في عام 1940 على يد عالم الآثار الفرنسي بيير مونتيه داخل مقبرة بسوسنس الأول في تانيس بالدلتا الشرقية.

وكان الاكتشاف ذا أهمية قصوى نظراً لحالة المقبرة التي وُجدت سليمة نسبياً ولم تتعرض للنهب، وهو أمر نادر الحدوث. ولكن على الرغم من أهميته، لم يحظَ هذا الاكتشاف بالاهتمام الإعلامي الذي ناله اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية.

يمثل القناع تحفة فنية استثنائية من عصر الأسرة الحادية والعشرين، ويعكس ببراعة مهارة الحرفيين المصريين القدماء في صياغة الذهب والمجوهرات.

يحمل القناع أيضاً دلالات رمزية ودينية عميقة مرتبطة بالمعتقدات المصرية القديمة حول الحياة الأبدية ومكانة الملك بعد الموت.

يُعرض هذا القناع حالياً ضمن قاعتي كنوز تانيس بالمتحف المصري بالقاهرة.

ويأتي هذا بعد إغلاق قاعة الملك توت عنخ آمون، ونقل كل مقتنياته من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف المصري الكبير الذي سيتم افتتاحه بشكل رسمي يوم 1 نوفمبر المقبل.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 23-10-2025

أسعار الحج الاقتصادي 2026 "طيران"

قانون الإجراءات الجنائية.. الحالات المسموح فيها دخول المنازل