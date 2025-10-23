أعلن الدكتور محمد محمود مقبل، رئيس قسم الجهاز الهضمي ومناظير مستشفى منشية البكري العام، اعتزامه التقدم باستقالته من وزارة الصحة، احتجاجًا على ما وصفه بـ"القرارات الإدارية غير المدروسة" التي تهدد بتوقف عمل القسم وتقديم خدماته الحيوية لمرضى شرق القاهرة.



وأوضح "مقبل"، أن قرارات نقل عدد من الأطباء العاملين بالقسم إلى مستشفيات أخرى، والتي صدرت تحت إشراف الدكتور طارق إدريس مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، أدت إلى نقص حاد في الكوادر الطبية داخل أحد أهم أقسام الجهاز الهضمي والمناظير في مستشفيات الوزارة.



وأشار إلى أن وحدة المناظير تعاني كذلك من أعطال فنية متكررة ونقص في أجهزة المناظير الحديثة اللازمة لاستمرار الخدمة، محذرًا من أن استمرار الأوضاع الحالية قد يؤدي إلى تعطل رعاية حالات القيء الدموي والكبد، وهي من الخدمات الطبية المتخصصة التي لا يوجد بديل مماثل لها داخل نطاق مديرية الصحة بالقاهرة.



وأكد رئيس القسم المستقيل، أنه كان قد تقدم سابقًا بمقترح لتدريب كوادر من مستشفيات أخرى تحت إشرافه لتأهيلهم تدريجيًا بدلاً من نقل الأطباء ذوي الخبرة، لكن المقترح لم يُعتمد.



وأوضح أن قراره بالاستقالة جاء "بعد أن فقد الأمل في معالجة الموقف إداريًا"، مؤكدًا أنه سيقوم بتسليم مهامه بعد استكماله علاج الحالات المدرجة في قوائم المناظير الحالية.



بدوره، قال مصدر بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة لـ"مصراوي"، إن المديرية فتحت تحقيقًا إداريًا في الواقعة للوقوف على تفاصيل ما ورد في المذكرة وتقييم الموقف داخل القسم، تمهيدًا لرفع تقرير مفصل إلى قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.



