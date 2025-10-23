أسعار الحج الاقتصادي 2026 "طيران"

كشفت الضوابط المنظمة للحج السياحي 1447هـ - 2026 التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار، عن تفاصيل أسعار برامج الحج السياحي الاقتصادي بمستوياتها المختلفة، والتي تتنوع بين الفئات الاقتصادية (أ، ب، ج) وفقًا لمستوى الإقامة وموقع السكن في مكة المكرمة.

بلغت تكلفة برنامج الحج السياحي الاقتصادي (طيران) فئة "أ"، والذي يشمل الإقامة في فنادق بمكة المكرمة على مسافة لا تتجاوز 1250 مترًا من الحرم المكي، نحو 285 ألف جنيه مصري للحاج الواحد.

وبلغ برنامج الحج الاقتصادي فئة "ب"، فيشمل الإقامة في فنادق تبعد ما بين 1250 إلى 2000 متر من الحرم، بتكلفة تصل إلى 265 ألف جنيه مصري، مع توفير جميع الخدمات الأساسية التي تضمن راحة الحجاج طوال فترة الإقامة.

بحسب ضوابط الحج السياحي 2026، فإن برنامج الحج السياحي الاقتصادي فئة "ج"، يتضمن تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد الإقامة بها مثل العزيزية والنزهة والزاهر وغيرها، وتبلغ قيمة البرنامج 245 ألف جنيه مصري.

