نجيب ساويرس يكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب

كشف المهندس نجيب ساويرس عن رؤيته لاستراتيجيات الاستثمار في الذهب، مؤكدًا أن الطلب على المعدن الأصفر في تزايد مستمر بينما يعاني العرض من "فجوة زمنية" تؤدي حتمًا إلى ارتفاع الأسعار.

وأوضح ساويرس، في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار" عبر قناة "النهار"، أن عملية بدء الإنتاج في مناجم الذهب تستغرق نحو سبع سنوات من تاريخ الحصول على الترخيص، قائلاً: "خلال السبع سنين دي الطلب بيزيد، والعرض بعد سبع سنين، يعني في فجوة زمنية."

وأشار ساويرس إلى أن هذه الفجوة الزمنية بين الطلب المتزايد والعرض المتأخر هي التي تدفع سعر الذهب للاستمرار في الصعود مع مرور الوقت، مضيفاً: "وبالتالي سعر اللازم هيعلى، وده اللي حصل."

صراع الدولار والعملات الوطنية

ونوه رجل الأعمال إلى أن السياسات الاقتصادية العالمية تلعب دوراً حاسماً في دعم سعر الذهب، خاصة في ظل النزاعات المالية بين قوى كبرى مثل الصين وأمريكا وروسيا، وكشف عن محاولات بعض الدول لشراء كميات كبيرة من الذهب بهدف تقوية عملتها الوطنية وتخفيف اعتمادها على الدولار الأمريكي.

وأكد ساويرس أن هذه العوامل مجتمعة تخلق "تحدياً استثمارياً وفي الوقت ذاته فرصة"، مشدداً على أهمية النظر إلى المستقبل بمنظور الاقتصاد السياسي والمالي لضمان تحقيق أفضل العوائد مع تقليل المخاطر المرتبطة بالأسواق الدولية.

